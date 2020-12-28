Сергей Медведев: «Прозрение» невозможно в принципе

55% россиян считает, что отравление Навального это "инсценировка" или "провокация западных спецслужб" (Левада). Русский человек, он такой. Его самого ФСБ будет пытать и убивать, а он будет искренне думать, что это происки Запада. "Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка".

Мы подошли к той точке, когда никакие действия властей и никакое ухудшение ситуации не изменят этого восприятия — "прозрение" невозможно в принципе: стройная идеологическая картина мира искупает все несовершенства, совсем, как в 1930е.

PS Меня тут в комментариях обвиняют, что я завел привычную интеллигентскую жалобу на "плохой народ". Вовсе нет, народ это экологическая категория, и он ровно такой, каким его сформировала природа и среда (и вообразил правящий класс) — тот самый терпеливый народ, о котором писал Некрасов в "Железной дороге" и за который поднимал свой бокал товарищ Сталин на банкете Победы в июне 1945го. И если народ не связывает свое положение, страдания и жертвы с компетентностью власти — то это исторический факт, а не этическая оценка. А показная жестокость и несправедливость — она всегда была власти только на пользу и укрепляла ее легитимность. Так что отравление Навального не подрывает никакие устои, а только укрепляет существующую картину мира в головах большинства.

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