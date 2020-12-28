Правительство утвердило параметры оптимизации чиновников

Реформа госаппарата, анонсированная в ноябре, затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. Кабмин утвердил соответствующее постановление.

«В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда», — говорится в сообщении правительства.

Реформа госаппарата была анонсирована в ноябре.