ТАСС: 17 моряков с затонувшей «Онеги» погибли

Пропавшие в Баренцевом море моряки с судна «Онега», по предварительным данным, погибли, говорит источник ТАСС в экстренных службах.

«По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде», — сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области. На борту было 19 человек. Спасены матрос и штурман. На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиация не может быть задействована в поисковых работах. По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).