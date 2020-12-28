На противодействие влиянию России США выделят $290 млн

$290 млн предусмотрено в бюджете США на противодействие влиянию России в следующем финансовом году, который подписал президент Дональд Трамп.

Средства пойдут на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». Бюджет также предполагает запрет на финансирование деятельности, которая отвечает «стратегическим целям» России, передает «Дождь».

$300 млн выделено на противодействие «политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени».

Также США направят деньги «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности» в Европе, Евразии и Центральной Азии. В документе отмечается, что часть этих средств направлены на уменьшение зависимости восточных партнеров США от экономического и политического «давления» со стороны России.