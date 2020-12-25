Любовь Соболь задержали и перевели в статус подозреваемой

Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете. Ее перевели в статус подозреваемой по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища.

Утром 25 декабря к Соболь домой пришла полиция. Позже СК выпустил обоснование: «21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Л. Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия».



21 декабря Соболь задержали после того, как она пришла домой к Константину Кудрявцеву, сотруднику ФСБ, который по версии Алексея Навального причастен к операции по его отравлению. Соболь приехала к нему, чтобы задать вопросы по делу. Тогда ее только опросили в рамках уголовного дела, но от показаний она отказалась. Суд Москвы оштрафовал ее на тысячу рублей за неповиновение полиции.