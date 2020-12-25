К юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь пришла полиция

Любовь Соболь сообщила, что утром 25 декабря к ней домой пришла полиция. Она предположила, что силовики будут проводить обыск, передает Znak.com.

«У меня заклеили камеру на площадке. Я слышала, как ломают дверь. Стучат, говорят, что пришла полиция. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву. Видимо, у меня дома будет обыск. У меня еще ни разу не было личного обыска. Но все бывает в первый раз», — рассказала она в Twitter.

Ранее на этой неделе Перовский районный суд оштрафовал Соболь на 1 тыс. рублей после задержания возле дома Константина Кудрявцева – «чистильщика», который удалял яд с одежды Алексея Навального. Соболь признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП).