Собянин объявил 31 декабря выходным в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует бизнесу города сделать 31 декабря выходным, для бюджетных организаций и учреждений он будет обязательным.

«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации — те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», — сказал Собянин в эфире канала «России 24», передает «Интерфакс».

23 декабря президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Но возложил принятие решения на глав регионов. На тот момент многие регионы уже освободили бюджетников от работы в последний день года. После слов президента их стало больше. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря рекомендуется установить нерабочим днем.