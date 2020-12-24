Великобритания и ЕС договорились об условиях торговой сделки после Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали договор о будущих отношениях и условиях свободной торговли после Brexit, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сторонам еще предстоит провести его ратификацию, а финальную точку поставят парламент Великобритании и Европарламент, передает Euronews.

Ранее представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, чтобы рассмотреть законопроект, если соглашение будет заключено до 20 декабря. Однако стороны не сумели завершить переговоры к этому сроку.

Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС, пишет «Би-би-си». Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях. Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.