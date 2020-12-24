В Калининграде супругов приговорили за госизмену к 12 и 13 годам колонии

Калининградский областной суд признал виновными в государственной измене эксперта фонда Горчакова Антонину Зимину и ее супруга Константина Антонца. Их осудили на 13 и 12,5 лет колонии соответственно.

Директора Балтийского центра диалога культур Зимину задержали в 2018 году, ее мужа, который ранее работал юристом в министерстве экономики региона — в 2019-м. Их уголовное дело имеет гриф «секретно», но в ФСБ поясняли, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. По версии чекистов, Зимину латвийские спецслужбы завербовали в 2012 году, когда она выезжала за границу. После этого она по их заданиям собирала и передавала информацию, составляющую гостайну.

«Также в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения», — говорят в ФСБ.

«КоммерсантЪ» писал, что в материалах дела говорится о передаче супругами документов, якобы полученных Константином Антонцом во время работы юристом в минэкономики региона. В частности, он якобы передавал бумаги, в которых имелись сведения о проектах, финансируемых правительством Калининградской области, деятельности местных спецслужб и т. п. Другим эпизодом дела стало раскрытие личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ капитана Максима Денисенко. Он был давним приятелем и однокашником Зиминой, и его пригласили на свадьбу Зиминой и Антонца. По данным следствия, после торжества обвиняемые переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, заодно указав его звание и должность. Об истории с фото в официальном сообщении ФСБ не говорится.

Антонина Зимина с 2012 года работала независимым экспертом в Фонде поддержки публичной политики им. А. М. Горчакова, который занимается «поддержкой публичной дипломатии». Среди профессиональных интересов Зиминой значились «идентичность политической элиты Латвии» и политика стран Балтии в отношении России. Параллельно она вместе с супругом учредила и возглавила Балтийский центр диалога культур, который занимался организацией различных совместных с прибалтийскими странами мероприятий.