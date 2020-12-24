В попытку устранения Навального властями верит молодежь и пользователи интернета

30% респондентов «Левада-центра» из тех, кто знает про отравление Алексея Навального, считают произошедшее инсценировкой самого политика, 19% видят в этом провокацию западных спецслужб, и 15% говорят о попытке власти устранить политического оппонента.

Знают об отравлении Навального большинство россиян (78%). Из них внимательно следят за развитием событий 17%. Наиболее информированными оказались читатели новостей в интернете. При этом те, кто внимательно следит за делом, основной версией считают отравление Навального именно российскими властями, отмечают социологи.

Мнения также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти.