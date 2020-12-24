Реализацию социальных поправок к Конституции откладывают на осень

После изменения Конституции Госдума не приняла ни одного закона, основанного на поправках о социальных гарантиях, сохранения культуры, поддержки материнства и детей или защиты животных. Депутаты не исключают, что эта работа может быть отложена до избрания следующего созыва, то есть до осени 2021 года, пишут «Открытые медиа».

За прошедшую сессию депутаты реализовали «управленческий» блока поправок: приняли, например, закон о Госсовете, поправки в закон о статусе сенаторов и депутатов, о гарантиях для экс-президентов, а также набор законов, позволяющих ему по-новому формировать правительство и лишать должности судей и генпрокурора. В первом чтении одобрены изменения, позволяющие Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента.

Депутат Вячеслав Лысаков подтверждает, что приоритетным является реализация блока поправок, касающихся публичной власти. «Сначала необходимо определить, как будут работать структуры управления, а затем уже детализировать остальные сферы общественных отношений», — отмечает он. Депутат подчеркивает, что созыву осталось работать пять месяцев, что «не так много с учетом выходных и праздничных дней». При этом «логика внесения конституционных поправок требует завершения работы над ними в этом политическом цикле».

Депутат Олег Шеин предполагает, что подготовка законов для реализации поправок, которые касаются расширения материнского капитала, индексации социальных выплат и помощи семьям, может прийтись только на следующий созыв — то есть на осень 2021 года. «Не потому, что тянут со сроками, а просто сама по себе повестка очень широкая и требует большого объема работы», — объясняет он.