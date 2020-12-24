CNN: США подготовили санкции против России из-за покушения на Навального

Пакет новых санкций против России в связи с отравлением Алексея Навального боевым химическим веществом уже подготовлен, пишет CNN со ссылкой на свои источники. Но, как отмечает телеканал, их объявление и применение требует одобрения президента Дональда Трампа, который никогда конкретно не обвинял Москву в покушении. Более того, он пытался преуменьшить предполагаемую ответственность России за недавнюю массовую кибератаку, затронувшую по меньшей мере полдюжины государственных учреждений и, возможно, сотни частных компаний.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США официально возложил вину за отравление Алексея Навального на ФСБ и российское руководство. «Конечно, президент Владимир Путин и правительство России хотят, чтобы мы поверили в обратное. Россия выдвинула множество, часто противоречивых теорий заговора, — отметили в ведомстве. — Давайте проясним — это не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило».

Reuters со ссылкой на источники пишет, что уходящая администрация Трампа готовит новый раунд санкций, предварительно одобренных Конгрессом. Они вступят в силу «в ближайшем будущем» и положат конец российско-германскому проекту «Северный поток-2». При этом Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предполагал введение санкций, нацеленных против строительства газопровода.