Депутаты Новосибирска потребовали возбудить дело из-за отравления Навального

Десять депутатов горсовета Новосибирска потребовали от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту публикаций об отравлении Алексея Навального. В противном случае силовики должны предоставить веские основания для отказа, указывают парламентарии.

«20 августа 2020 года в Томске предположительно был отравлен гражданин России, оппозиционный политик Алексей Навальный, — цитирует обращение депутатов «Тайга.Инфо». — В первые двое суток после ухудшения здоровья он прошел первичное обследование и получил первую медицинскую помощь в Омске, так что полная информация о причинах критического ухудшения его здоровья должна быть в распоряжении правоохранительных органов».

Авторы напомнили, что в декабре вышло совместное расследование журналистов нескольких изданий, в котором утверждается, что к отравлению Навального причастны кадровые сотрудники ФСБ. «Мы требуем возбудить уголовное дело по факту публикаций либо, если есть веские основания для отказа, объяснить, в чем они», — говорится в документе.

Также депутаты отметили, что, по их мнению, преследование Навального, экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других оппозиционеров вызвано политическими мотивами: «Считаем, это ведет к расколу общества и снижению авторитета государства в глазах граждан России, а в конечном итоге подрывает доверие ко всем институтам власти».

Обращение поддержали четыре представителя коалиции «Новосибирск 2020» в горсовете, пять членов фракции КПРФ и один независимый депутат Наталья Пинус.

Ранее такие же запросы в СК и ФСБ направили депутаты Псковского областного собрания, Заксобрания Санкт-Петербурга, Мосгордумы и городской думы Томска.