Оксана Пушкина выступила против закона о клевете в принятой редакции

Ужесточение наказания за клевету, одобренное 23 декабря депутатами, приведет к нарушению баланса в правовом урегулировании, считает замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В законе, автором которого стал депутат Дмитрий Вяткин, кроме прочего предлагается за признанное клеветой обвинение в сексуальном насилии наказывать лишением свободы на пять лет.

Пушкина направила авторам законопроекта и в законодательный комитет заключение, где указала, что регулирование в сфере ответственности за клевету требует соблюдения баланса между правом на защиту чести, достоинства и репутации и правом на свободу слова, пишет «Общественная служба новостей». «Ужесточение ответственности за клевету в рассматриваемом проекте закона приведет к нарушению указанного баланса», — отмечает Пушкина. Она подчеркивает, что, теперь высказывание о преступлении будет предусматривать более серьезное наказание, чем совершение самого преступления, что никак не может соответствовать принципам соразмерности и адекватности наказаний, а также принципу справедливости.

В частности, закон предусматривает пять лет лишения свободы в качестве максимального наказания за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности. При этом, например, понуждение к действиям сексуального характера в качестве максимального наказания предусматривает наказание в виде лишение свободы до года, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — до четырех лет, а развратные действия — до трех лет лишения свободы.