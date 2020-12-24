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Аббас Галлямов: Не надо облегчать им жизнь

24.12.2020

Протест против сегодняшнего приговора Юлии Галяминой станет составной частью большого протеста, который случится летом — после отказа Кремля зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Госдуму

В конце концов, сегодня режим ведь не только Юлию лишил права выдвигаться. Он украл право на политическое представительство у 500 тысяч избирателей. Лишил их права выбора между очередным безликим единороссом и нормальным депутатом - тем, для которого первичен интерес этого самого избирателя, а не хотелки большого начальства со Старой площади.

Летом Юлии надо будет просто придти и подать в избирком документы. Приговор явно несправедлив и у неё есть все основания вести себя так, будто его не было. Пусть избирком ей ещё раз откажет. Все это позволит ей вернуться в предвыборный контекст - то есть, сделать ровно то, чего так не хочет власть.

Не надо облегчать им жизнь.

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