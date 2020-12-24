Трамп помиловал экс-главу своего штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна двух соратников, которые были осуждены в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. Всего в список помилованных в среду вошли 26 человек, сообщают в Белом доме.

«Манафорт уже провел в тюрьме два года, в том числе некоторое время в одиночной камере, — говорится в релизе Белого дома. — Такое обращение получают многие из самых жестоких преступников. В результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв, как выяснилось, возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории»

В части про Стоуна отмечается, что у него диагностировано множество заболеваний. «Из-за неправомерных действий со стороны прокуратуры со стороны команды Мюллера г-н Стоун подвергся очень несправедливому обращению. Он также столкнулся с потенциальной политической предвзятостью на суде присяжных. Его помилование поможет исправить несправедливость, с которой он столкнулся в результате расследования Мюллера», — говорится в сообщении.

Манафорт был осужден за налоговые и другие финансовые преступления, а позднее — за участие в сговоре против США, и приговорен почти к семи с половиной годам лишения свободы, из которых он отсидел около двух лет, напоминает «Голос Америки». Стоун был обвинен по семи статьям, включая манипулирование свидетелями и дачу ложных показаний, после чего был приговорен к сорока месяцам лишения свободы.

Ранее Трамп помиловал Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана, которые признали вину в даче ложных показаний ФБР и уже отбыли короткие сроки заключения. Простил президент и своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в 2017 году признавшего себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР, которые спрашивали о его контактах с бывшим российским послом в США перед инаугурацией Трампа в январе 2017 года.