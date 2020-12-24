Трамп наложил вето на законопроект с санкциями против «Северного потока -2»

Президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который включал в себя новые санкции против проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Ранее проект оборонного бюджета США на 2021 год согласовали обе палаты конгресса США, но Трамп пообещал наложить вето, так как не согласен с тем, что сенаторы не включили в документ инициированные президентом майские изменения в законодательстве по деятельности соцсетей.

Проект «противоречит внешней политике и политике национальной безопасности, проводимым моей администрацией», написал Трамп 23 декабря в письме, направленном в Палату представителей, передает DW. Он назвал законопроект «подарком для Китая и России». Помимо вопроса о соцсетях глава США также раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны. Возражения действующего президента вызвала и попытка ограничить этим законом инициированный им вывод войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вето президента будет преодолено на голосовании в Конгрессе 28 декабря.

