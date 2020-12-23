Политолог Виталий Ковин: Теперь мне нельзя

Чтобы гарантированно не получить ярлык «физлицо иностранный агент», я должен:

- как политолог писать только для научных журналов и прекратить публично обсуждать результаты своих исследований и исследований своих коллег на всяких "публичных дебатах, дискуссиях, выступлениях" (далее в кавычках цитаты из закона);

- перестать давать комментарии на общественно-политические темы пермским СМИ, поскольку это напрямую касается "развития политической системы, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления...";

- как ученый и преподаватель с публичной позицией перестать "распространять, в том числе с использованием современных информационных технологий, (свои) мнения о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике" - что в тех же СМИ, что в учебных аудиториях;

- как неравнодушный гражданин и общественник должен перестать направлять "публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам" по разным поводам;

- как преподаватель перестать преподавать политические дисциплины, чтобы не влиять на "формирование общественно-политических взглядов и убеждений" своих студентов;

- перестать поддерживать донатами различные медийные и общественно-политические проекты, которые в одночасье могут признаны ИА, а я про это даже не узнаю;

- как правозащитник выйти из Голоса, прекратить заниматься общественным наблюдением и защитой избирательных прав граждан (там про это целый абзац);

- да и вообще заткнуться в тряпочку и молчать про предстоящие в 2021 году выборы;

Все это рассматривается как политическая деятельность.

- Но самое главное, как отец я должен отказаться от своей старшей дочери, которая хотя и является гражданкой России, но живет и работает зарубежом и, естественно, получает зарплату не рублями, и как любящая дочь периодически одаривает разными подарками, помогает приобрести билеты на самолет, чтобы я мог прилететь к ней в гости, да, и вообще с пониманием относится к моей работе и общественной деятельности, т.е. согласно закону занимается «предоставлением денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи» из «иностранных источников».

Спасибо за это хочу сказать пермским депутатам Госдумы Игорю Сапко, Алексею Бурнашову, Дмитрию Скриванову, Игорю Шубину, Дмитрию Сазонову, а особая благодарность пламенному борцу с тлетворным иностранным влиянием сенатору г-ну Климову.

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