Прокуратура просит суд приговорить Азата Мифтахова к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России»

Обвинение запросило у суда шесть лет колонии для аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России» с помощью дымовой шашки. Об этом сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

По версии следствия, Азат Мифтахов был среди тех, кто 30 января 2018 года разбил окно офиса «Единой России» и кинул туда дымовую шашку. Его арестовали в феврале 2019 года.

«Мемориал» ранее признал Мифтахова политзаключенным. В его защиту выступало Американское математическое сообщество.

Сидокина отмечает, что обвинение Мифтахова в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору по мотивам политической ненависти строится на показаниях двух засекреченных свидетелей, один из которых умер. При этом двое других подсудимых — Андрей Ейкин и Елена Горбань — отрицают участие Мифтахова в поджоге. Ейкин и вовсе заявил, что не знаком с Азатом. Еще один фигурант уголовного дела Алексей Кобаидзе на очной ставке не опознал Мифтахова и рассказал, что не видел его.