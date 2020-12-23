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Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

23.12.2020

Президент Владимир Путин выступил за то, чтобы сделать 31 декабря выходным по всей стране. На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он рекомендовал сделать это главам регионов, так как, по его словам, на федеральном уровне это пока невозможно.

«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — заявил Путин.

О еще одном выходном на заседании заговорил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что такое решение уже принято во многих регионах, передает ТАСС.

В конце 2019 года Путин говорил, что идея выходного дня 31 декабря «лежит на поверхности», президент обещал, что власти «в спокойном рабочем режиме» подумают над изменением календаря праздников: «Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 объявляют нерабочим. На самом деле, могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным», — говорил тогда он.


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