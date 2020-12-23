Любовь Соболь оштрафовали после задержания около дома сотрудника ФСБ

Перовский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — «чистильщика», который, как утверждает Алексей Навальный, уничтожал следы яда с одежды политика. Кудрявцев в разговоре с оппозиционером, который Навальный опубликовал, сам признался в этом.

После Соболь, полиция уже около отдела задержала продюсера канала «Навальный LIVE» Ольгу Ключникову и оператора Акима Керимова. Их по статье о неповиновении полиции суд арестовал на семь суток.