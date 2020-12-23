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Любовь Соболь оштрафовали после задержания около дома сотрудника ФСБ

23.12.2020

Перовский суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Соболь задержали около дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — «чистильщика», который, как утверждает Алексей Навальный, уничтожал следы яда с одежды политика. Кудрявцев в разговоре с оппозиционером, который Навальный опубликовал, сам признался в этом.

После Соболь, полиция уже около отдела задержала продюсера канала «Навальный LIVE» Ольгу Ключникову и оператора Акима Керимова. Их по статье о неповиновении полиции суд арестовал на семь суток.

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