В России появится служба оперативного реагирования на репрессии

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объявил о запуске службы оперативного реагирования на репрессии, которая понадобится из-за резкого ухудшения общественно-политической обстановки в стране. Это связано, в том числе, «в связи с принятыми репрессивными законами, грядущими выборами в Госдуму, воинственной и милитаристской риторикой высших должностных лиц», отмечает юрист.

«Новая волна давления будет направлена на неправительственные организации вне зависимости от их политической активности, на организаторов и участников уличного протеста, на независимые медиа и администраторов общественно-политических пабликов, на активистов политической оппозиции в регионах, обычных пользователей соцсетей, критикующих власть», — уверен Чиков.

Заявление он сделал после принятия сегодня в Госдуме ряда законов, которые ужесточают законодательство о митингах, позволяют признавать физлица иноагентами, ограничивают деятельность интернете. За многие нарушения вводится уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.