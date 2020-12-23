Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов: Вселенский позор

Прошла неделя после публикации Алексея Навального на YouTube "Я знаю всех, кто пытался меня убить".

Удивляло молчание всех компетентных товарищей. Объяснение могло быть одно: они знают что-то ещё и отодвинулись в сторону, понимая, что на пресс-конференции Путин обречён за них и за себя отдуваться.

Так и вышло.

На пресс-конференции (я видел только эту её часть) Путин выглядел откровенно слабо, чтобы не сказать жалко:

- Ни слова о применении химоружия в РФ. Ни озабоченности, ни информации о расследовании;

- Монологом о том, что это не Bellingcat& Insider, а ЦРУ, он только придал дополнительный вес представленным B&I материалам;

- Разгласил секретные сведения, заявив, что присматривали, т.е. разгласив информацию о наличии оперативного дела;

- Невпопад заявил о связях Навального со спецслужбами. Буде оно так, его разработкой занимались бы другие люди;

- Ссылался на "происки", не опровергнув НИ ОДНОГО факта;

- И, наконец, нашёл только один содержательный аргумент: "Хотели бы отравить - отравили бы".

Похоже, его снова подставили, не рассказав о состоявшемся "интервью" Кудрявцева (см. на YouTube материал Алексея Навального "Я позвонил своему убийце. Он признался").

Это интервью стало "подарком" ко Дню чекиста. Такого профессионального унижения я ещё не видел: смесь бандитизма с дебилизмом по всей вертикали. Милостью организаторов и исполнителей честь нашей страны унижена настолько, что теперь белый - цвет тела Навального, синий - цвет его трусов, красный - яд на гульфике.

У меня не осталось сомнений в том, что: а) это был акт государственного терроризма в виде покушения на жизнь политического деятеля; б) это покушение было совершено общественно опасным способом; в) к покушению причастны президент и его спецслужба; г) преступники изобличены.

Позор пал на всех - заказчиков, исполнителей и нас, молча взирающих и терпящих эту гнусность.

Вставая с колен, страна плюхнулась лицом в грязь.

И не обращайте внимания на ту пургу, что сейчас будут нести штатные и заштатные пропагандисты, мол, разговор с Кудрявцевым - фальшивка.

Почему прошла неделя перед публикацией "интервью"?

Думаю, Навальный и Ко позаботились о фактическом закреплении и у них уже есть биллинг, подтверждающий факт звонка.

Может быть, даже нотариально заверенный.

А трёп на темы "не должны были", "не могли" и т.п. умрет сразу после того, как эти доказательства будут приведены.

Останется против фактов только одно: "Вы что, мне не верите, милостивый государь?"

Не верим!

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