В России признали нежелательной Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe («Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы»). По утверждению ведомства, работа этой неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

«Миссия Школ политических исследований при Совете Европы — гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой, — говорится на сайте Ассоциации. — Ежегодно Школы проводят серии семинаров и конференций с участием экспертов со всего мира по таким темам, как европейская интеграция, демократия, права человека, верховенство права и глобализация».

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. С тех пор по той же модели были созданы еще 20 школ. В настоящий момент они составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья.

21 декабря нежелательной на территории России признали деятельность Пражского гражданского центра, который занимается поддержкой гражданского общества и независимых медиа.