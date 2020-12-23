Павел Дуров объявил о монетизации Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что сервис со следующего года начнет монетизироваться. Он связал это с увеличивающимся количеством активных пользователей, которое приближается к 500 млн: «Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год».

Дуров заверил, что не собирается продавать компанию более крупному игроку, а монетизировать Telegram он планирует «ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения».

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», — сообщил Дуров.

Он также подчеркнул, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Но для публичных каналов, в которых владельцы часто размещают оплачиваемые посты, Telegram предложит собственную рекламную платформу, «которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик».