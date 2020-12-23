Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, которого насильно забрали в армию, вернулся со службы на архипелаге Новая Земля.

Руслан Шаведдинов вернулся из армии, куда его после незаконного обыска, отключения телефона, взламывания квартиры и прочей жести похитили год назад. Ура! https://t.co/CWXex18Dea — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 23, 2020

Шаведдинова отправили проходить срочную военную службу на Новую Землю в конце декабря 2019 года. «Похоже, что план по изоляции нашего Руслана составлял лично Путин. Задействованные силы и средства впечатляют. Заблокировали сим-карту; ФСБ выломала дверь; на нескольких самолетах за сутки увезли на Новую Землю. Не шучу. Руслан сейчас на архипелаге Новая Земля», — рассказывал тогда Алексей Навальный в Twitter.

Вечером 23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Его увезли в Следственный комитет. С тех пор связи с ним не было вплоть до 17 часов по мск 24 декабря. 23 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе. В иске было указано, что оно нарушает права истца на освобождение от призыва, поскольку у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о здоровье Шаведдинова. Кроме того, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию, не имел полномочий на определение годности к военной службе, а само освидетельствование проводилось в помещении, не отвечающем установленным законом требованиям.

После Шаведдинова еще двоих сотрудников ФБК, Ивана Коновалова и Артема Ионова, забрали в армию, напоминает «Медиазона». Коновалова отправили в Архангельск, а Ионова — на Чукотку. При этом у него диагностирована астма.