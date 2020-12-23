Игорь Эйдман: Навальный и империя

У нас может быть множество претензий к позиции и личности Навального, но невозможно отрицать, что Алексей сделал несравненно больше, чем все мы вместе взятые для дискредитации и подрыва позиций путинской империи внутри страны и за рубежом. Мы все много пишем и говорим. Вред режиму от этого близок к нулю. Навальный настроил против нынешней власти миллионы россиян, значительную часть молодёжи, вооружил аргументами противников кремлевской империи на Западе, в т.ч. в Германии. Его случай стал причиной нового, еще только начинающегося раунда международных санкций.

Часто приходится читать, что, если Навальный придет к власти он только усилит и модернизирует империю. Давайте престанем фантазировать и обратимся к реальности. Навальный тесно интегрирован в западный политический истеблишмент, который поддерживает его и фактически спас ему жизнь. Для Меркель или Байдена Путин - людоед с атомной бомбой, а Навальный - свой, ментально и идейно близкий политик, с которым они хотели бы иметь дело. Сам он ориентируется очевидно не на Китай и не на "особый путь России", а на Запад. Думаете, Меркель стала бы спасать какого-то русского националиста и имперца? Нет никаких оснований предполагать, что Алексей кинет своих западных партнёров, симпатизантов и союзников, начав играть в какие-то имперские игры.

Навальный сейчас по абсолютно прагматическим причинам не делает заявлений, которые могли бы настроить против него значительную часть накаченного казённым патриотизмом российского электората. Но если он всё-таки окажется у власти (в чём я сильно сомневаюсь), главной его задачей будет интеграция России в сообщество цивилизованных, т.е. по преимуществу западных стран. А это невозможно без отказа от путинской экспансии и аннексий, в т.ч. Крыма.

Источник