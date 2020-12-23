Кирилл Рогов: Доза несвободы

Не только про трусы. Сегодня в России — важный день... Сегодня в Тверском суде будет оглашен приговор по делу Юлии Галяминой — единственного политика России, попытавшегося организовать сопротивление путинскому обнулению. За что ее теперь и судят.

Но значение этого суда гораздо шире. Юле шьют антиконституционную дадинскую статью. То есть уголовное наказание за гарантированное (даже уже порченной и обнуленной) конституцией право собираться мирно и без оружия. Про анти-конституционность этой статьи даже вроде бы есть решение тряпичного Конституционного суда. Но что с того: потому он и тряпичный.

Свободу почти никогда не отнимают в один день, также как она не обретается за день (даже если иногда это так выглядит). Свободу отнимают дозами. И всякий раз кажется: вот если бы мы отстояли позапрошлую дозу, то не надо было бы отдавать сегодняшнюю, а теперь уж что. И это продолжается как морок от дозы к дозе.

Завтра будут отнимать дозу, о которой будем особенно скорбеть, когда придут за следующей и будет поздно. Эта доза, на самом деле, есть просто право сказать публично "Я против". И Кремлю не так важно посадить в тюрьму лингвиста и муниципального депутата Галямину, как показать всем, что за то, что ты публично сказал "Я против", тебя могут посадить. Могут посадить — могут не посадить, решай сам. То есть важно растоптать не в Галяминой, а во всех тех, кого не посадят сегодня, еще одну фракцию чувства собственного достоинства.

По "дадинской" статье, кстати, сегодня в России пытаются осудить не только героическую Галямину, но и противника мусорного полигона в Коломне Вячеслава Егорова. Дело не только в Галяминой, дело в принципе — криминализация несогласия.

С 14.00 в Тверском суде Москвы у вас будут отнимать чувство собственного достоинства. Дело житейское. Те, кто не могут там быть (как я, например), могут просто написать в своих социальных сетях #долойдиктатуругаляминасвобода

ну, или что-то другое

никто не отнимет свободу у тех, кто не хочет ее отдавать

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