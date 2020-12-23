Байден обещал ответить на кибератаку российских хакеров

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не видит никаких доказательств того, что ситуация после массовой кибератаки на страну находится под контролем, и предупредил, что это она не останется без ответа.

Как пишет Reuters, Байден сказал, что президенту Дональду Трампу необходимо полностью возложить вину за взлом на Россию — чего тот еще не сделал, хотя и госсекретарь Майк Помпео, и генеральный прокурор Уильям Барр уже обвинили Москву. Байден обвинил Трампа в том, что он лишил США защиты от кибератак.

Байден пообещал, что его администрация предпримет меры для реагирования на кибератаку. Раннее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Байдена обдумывает разные варианты наказания Москвы, включая финансовые санкции и ответные атаки на российскую инфраструктуру.

14 декабря власти США подтвердили, что как минимум два государственных ведомства — Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации — стали объектами масштабной, хорошо подготовленной кибератаки из-за рубежа. При этом было взломано используемое рядом госорганов США программное обеспечение под названием SolarWinds. Пострадать могли Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности США и некоторые подразделения Пентагона, пишет The New York Times. СМИ сообщали, что хакеры были связаны со Службой внешней разведки России. Москва отрицает свою причастность.