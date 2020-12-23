Трамп помиловал еще двух фигурантов «российского дела»

Президент США Дональд Трамп помиловал двух человек, осужденных в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. Джордж Пападопулос и Алекс ван дер Зваан ранее признали вину в даче ложных показаний ФБР и, как отмечает «Би-би-си», уже отбыли сроки заключения.

Пападопулос пытался свести штаб Трампа, а впоследствии и его самого с российскими представителями с целью улучшения американо-российских отношений. Попытка не удалась. В ней не было ничего, что бы противоречило американскому законодательству. Но когда ФБР допросило Пападопулоса в январе 2017 года в рамках расследования предполагаемого сговора трампистов с Москвой, он, как выяснилось, несколько раз соврал. NT писал об этом подробно здесь. Пападопулос был приговорен к 14 дням тюремного заключения и отсидел их в 2018 году.

Алекс ван дер Цван, зять российского миллиардера Германа Хана, признал вину в даче ложных показаний ФБР в феврале 2008 года. Он признал, что скрыл от следствия информации о контактах с членами предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и Риком Гейтсом. Ван дер Зваан провел в тюрьме 30 дней.

В Белом доме отметили «процессуальный» характер преступлений Ван дер Зваана и Пападопулоса и напомнили, что расследование так и не нашло доказательств сговора окружения Трампа с Россией.

Ранее Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, в 2017 году признавшего себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР, которые спрашивали о его контактах с бывшим российским послом в США перед инаугурацией Трампа в январе 2017 года. Еще одним кандидатом на помилование считается Пол Манафорт, приговоренный в 2019 году к нескольким тюремным срокам общей продолжительностью семь лет.

В сообщении Белого дома также говорится о помиловании или смягчении наказания для еще 18 человек, в том числе трех бывших конгрессменов-республиканцев, осужденных за коррупционные преступления, и четырех сотрудников охранной фирмы Blackwater, отбывавших наказания убийство иракских мирных жителей в Багдаде в 2007 году.