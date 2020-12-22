На Виталия Манского составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия

На режиссера Виталия Манского, задержанного ранее у здания ФСБ на Лубянке, составили протокол о нарушении правил проведения публичного мероприятия. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что не планировал устраивать акцию в поддержку Алексея Навального, а просто хотел сделать фото для своего блога. 29 декабря режиссера обязали явиться в полицию для дачи показаний.

Манский днем встал с синими трусами в руках у здания ФСБ, после чего его задержали. В отделе полиции предмет нижнего белья изъяли в качестве вещдока.

21 декабря Алексей Навальный дозвонился до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов яда с одежды политика, а именно синих трусов трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева.