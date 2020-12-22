Сотрудников «Навальный LIVE» арестовали на семь суток

Суд арестовал на семь суток главу предвыборного штаба Любови Соболь и продюсера «Навальный LIVE» Ольгу Ключникову, а также оператора Акима Керимова. Их признали виновными в неповиновении полиции.
Ключникову и Керимова задержали возле отдела полиции «Новокосино», где находилась Любовь Соболь и еще один сотрудник штаба Константин Распопов, передает «Медиазона». Их перед этим задержали у дома предполагаемого отравителя Алексея Навального, сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Распопова оштрафовали на тысячу рублей. По делу Соболь решения пока не принято.
Керимов не оказывал сопротивления, никаких требований ему не предъявлялось и не могло предъявляться. Семь суток только за то, что сидел в одной машине со мной во дворе у отравителя Кудрявцева. https://t.co/rIici6QmOy— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 22, 2020