Россия направила в ЦАР 300 военных инструкторов

Россия отправила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов «для обучения военнослужащих национальной армии».«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — сообщили в МИД России.Соответствующее уведомление передано в Комитет Совета Безопасности ООН, отметили в ведомстве.

Решение об отправке военных экспертов было принято, так как оппозиция во главе с бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе, которому отказали в регистрации в качестве кандидата на предстоящих 27 декабря выборах главы государства, мобилизовала своих сторонников и незаконные вооруженные формирования для организации «похода» на столицу ЦАР — Банги, поясняют в МИД РФ.

«Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса. Фактически мятежными силами осуществлялся сопровождавшийся боестолкновениями с армейскими частями Вооруженных сил ЦАР захват городов и населенных пунктов, разгон органов исполнительной власти на местах», — утверждают в Москве.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Россия отправила несколько сотен военных и тяжелую технику в Центральноафриканскую республику, чтобы поддержать правительство накануне выборов. Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил эту информацию. Le Figaro писала, что сотрудники российских частных компаний охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру, а военные инструкторы из России обучают войска.