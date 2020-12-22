Путин подписал закон о своей неприкосновенности в качестве экс-президента

Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». Теперь бывшего президента России не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности. Эти же правила распространяются на членов его семьи.



Лишить экс-президента такого статуса сможет Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, подтвержденном Конституционным и Верховным судами.

