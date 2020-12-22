Алексей Захаров: Фильм Навального бьет рекорды

Фильм Навального, где он разыгрывает и разоблачает одного из своих убийц, за первые сутки набрал 13 миллионов просмотров. Это, вероятно, рекорд для российского youtube.

"Он вам не Димон" за первую неделю посмотрели 7 миллионов человек, за месяц - 16 миллионов (сейчас - 37 миллионов).

Интервью Юрия Дудя с блогером Анастасией Ивлеевой - 12.7 миллиона за первые 8 дней (на данный момент это, с большим отрывом, самое просматриваемое видео на канале Дудя - 33 миллиона).

Клип Моргенштерна "Новый мерин" набрал 10 миллионов просмотров за 3 недели (сейчас - более 80 миллионов).

Пресс-конференцию Владимира Путина в прямом эфире по телевизору в этом году смотрели в среднем 7.3 миллиона человек в каждый момент времени, и всего около 17 миллионов просмотрели минимум 1 минуту пресс-конференции. И еще 1.3 миллиона просмотров на youtube.

Для сравнения, абсолютный рекорд за первые 24 часа, на всех языках, на всех платформах (за исключением, возможно, Китая) и за все время - 200 миллионов, второе место - 101 миллион, первую двадцатку замыкает клип с 38 миллионами. Но почти все эти видео - музыкальные, написанные для огромной, глобальной аудитории. А население России - это 1/50 населения Земли, для политического российского видео (пусть даже с элементами пранка) 13 миллионов за сутки - это очень много.

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