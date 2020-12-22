Госдума одобрила закон о лишении свободы за клевету в интернете

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о лишении свободы за клевету в интернете. За принятие документа высказались 296 депутатов, против — 95, передает Znak.com.

Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 128.1 УК РФ новым квалифицирующим признаком: совершение клеветы с использованием интернета и совершение клеветы в отношении «индивидуально неопределенных лиц». В виды наказания добавляются принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.

За клевету, совершенную с использованием служебного положения (части 3 статьи 128.1 УК РФ), предлагается ужесточить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет (сейчас максимальное наказание — обязательные работы до 320 часов).

Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих будет наказываться лишением свободы на срок до 4 лет. А клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности принудительными работами на срок до 5 лет, арестом на срок от 4 до 6 месяцев, лишением свободы на срок до 5 лет.