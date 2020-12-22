Дума окончательно приняла законы о засекречивании данных силовиков и запрете пикетных очередей

Госдума в третьем чтении одобрила закон, запрещающий распространять какие-либо сведения о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты и ряда должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных. Поводом для внесения документа 8 декабря стало то, что в Сети часто появляется информация «о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также окончательно одобрены поправки к закону о митингах. Теперь суды смогут признавать публичным мероприятием не только «совокупность актов пикетирования», но и «поочередное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования», то есть ставшие популярными у оппозиции «пикетные очереди». Журналисты должны будут находиться на акциях со знаком представителя СМИ, который установлен Роскомнадзором и согласован с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов.

Кроме того, в первом чтении сегодня принят законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за блокирование улиц и путей сообщения.