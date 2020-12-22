Песков решил поставить диагноз Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Алексея Навального наблюдается мании преследования и величия. Так он прокомментировал видео с разговором политика и сотрудника ФСБ, который подтвердил причастность к зачистке следов покушения на оппозиционера. Песков отметил, что в Кремле не смотрели ролик, но сам он решил высказать «личную точку зрения».

«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее. Так, наверное, и нужно относиться к этому», — сказал Песков журналистам.

21 декабря Навальный опубликовал запись своего разговора с фигурантом в расследования The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel Константином Кудрявцевым, который подтвердил, что дважды летал в Омск для уничтожения следов отравления политика с его одежды, а именно трусов — оппозиционер в разговоре представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. В ФСБ назвали разговор подделкой.

