Россия запретила въезд причастным «к нагнетанию антироссийской санкционной активности» европейцам

В МИД России сообщили о принятии ответных мер против стран ЕС, которые ввели санкции против Москвы из-за отравления Алексея Навального. Европейские санкции в МИД назвали «незаконными» и «неприемлемыми», так как они приняты «в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным».

«Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении министерства.

Ноты МИД сегодня вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве.

В октябре Евросоюз ввел санкции против россиян из-за отравления Навального. В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.