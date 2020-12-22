Импичмент спикеру Мосгордумы отложили на 2021 год

Вопрос об отставке председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова будет рассмотрен депутатами только в 2021 году. Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на авторов инициативы, они надеются вернуться к обсуждению импичмента на первом очном заседании. Пока же парламентарии работают удаленно в формате видеосвязи.

Документ уже прошел все стадии визирования, то есть был одобрен правовым отделом аппарата Мосгордумы и подписан полномочным представителем мэрии в столичном парламенте Натальей Сергуниной. Депутаты, поддержавшие проект, также подписали требование о включении вопроса в повестку, что дает им право вынести проект на обсуждение в любой момент.

Группа из девяти депутатов от трех фракций летом запустила процедуру о выражении недоверия Шапошникову. Поводом послужило расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором рассказывалось, что Шапошников не задекларировал 870 млн руб., потраченных на выкуп компании ООО «Ваш консалтинг», до этого принадлежавшей его отцу. Депутаты также обвиняют Шапошникова в «превращении городской думы в придаток мэрии Москвы, законодательно оформляющий угодные ей решения».