В России уволили 60% младшего медперсонала и 32% социальных работников

Майские указы Владимира Путина от 2012 года привели к кампании беспрецедентных увольнений в здравоохранении и социальной сфере. За 2013-2019 годы численность младшего медперсонала в России упала почти в три раза (на 61,3%), а социальных работников стало меньше на 32,6%. Общая численность бюджетников, попадающих под «майские указы» сократилась на 14,5%. Иными словами, без работы остался каждый седьмой, пишет Finanz.ru со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Указы Путина требовали, чтобы к 2018 году зарплаты младшего и среднего медперсонала, социальных работников и школьных учителей были бы равны средней по региону, а врачей и научных сотрудников и преподавателей вузов превышали бы ее вдвое. Чтобы подтянуть показатели помимо увольнений использовалась оптимизация внутри бюджетных учреждений, когда работники из указных категорий переводились в другие категории. «Тогда можно было повышать заработную плату одним, а другим, может быть, даже сокращать», — констатирует аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин.

Выполнить указы при этом не удалось. Хотя за 2012-19 годы зарплата в образовании выросла в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза, у 7 из 12 категорий бюджетников зарплаты до нужных уровней к 2018 году так и не поднялись. У четырех категорий они не дотягивают до «указов» до сих пор. «По ряду категорий недостижение целевых показателей носит системный характер. Например, по младшему медперсоналу и социальным работникам они были достигнуты только однажды», — пишут аудиторы СП.