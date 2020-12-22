Документы следствия опровергают связь дела Сафронова с его работой в «Роскосмосе»

В постановлении о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене нет ни одного упоминания о «Роскосмосе» и о периоде, когда Иван Сафронов стал ее сотрудником, хотя президент Владимир Путин дважды связывал дело именно с работой журналиста в госкорпорации. Документ публикуют «Ведомости».

В материалах, с которыми ознакомилась газета, говорится , что Сафронов, как и сообщали ранее СМИ, был «привлечен к негласному сотрудничеству представителем иностранного государства — разведывательной службы Чешской Республики <...> подконтрольной спецслужбам США» в марте 2012 года. Работавший на тот момент корреспондентом «Коммерсанта» Сафронов после этого «приступил к выполнению заданий данной разведки». Указан и год предполагаемого выполнения задания: Сафронов «в 2017 г., используя сеть «Интернет», получил от того же представителя чешской разведки зашифрованные задания, направленные на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».

Путин на встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря заявил, что Сафронова «осудили не за то, что он работал журналистом, а за период его работы советником в «Роскосмосе». Но позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что тот оговорился. На пресс-конференции 17 декабря, Путин вновь связал дело Сафронова «с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал». Песков после заявил, что президент «оперирует той информацией, которая ему докладывалась следственными органами».

Ивана Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене. Все расследование идет вокруг эпизодов 2017 года, говорит адвокат Иван Павлов: «Другими годами датированы только экспертизы, которые проводили представители силовых служб. К примеру, автороведческое исследование Института криминалистики ФСБ доказало 18 мая 2020 г., что переданные Сафроновым данные не публиковались в «Коммерсанте» и «Ведомостях».