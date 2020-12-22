Любови Соболь вменяют неповиновение полиции

После вчерашнего задержания на Любовь Соболь составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ночью ее отпустили из отдела. Продюсера канала Навальный Live Ольгу Ключникову, а также оператора и режиссера прямых эфиров Акима Керимова оставили в полиции до суда. На них составили аналогичные протоколы.

Соболь задержали 21 декабря возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предполагаемого члена команды сотрудников ФСБ, которые причастны к операции по отравлению Алексея Навального. После задержания ее опросили в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась давать показания.