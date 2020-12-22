Несколько структур «Роскосмоса» и «Росатома» впервые попали под экспортные ограничения США

Минторг США ввел санкции против 45 российских компаний и ведомств, которые сотрудничают с вооруженными силами. Эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США, они признаны «конечными военными пользователями».
В перечень вошли 45 организаций, в том числе:
Служба внешней разведки (СВР);
Министерство обороны;
специальный летный отряд «Россия»;
Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова (входит в «Росатом»);
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова (входит в «Росатом»);
Институт катализа им. Г.К.Борескова (входит в РАН);
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»);
ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»);
корпорация «Иркут» (принадлежит ОАК);
«Гражданские самолеты Сухого»;
холдинг «Вертолеты России»;
Казанский вертолетный завод (входит в группу «Вертолеты России»);
госкорпорация «Ростех»;
корпорация «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех»);
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса» и «Росатома», впервые попали под экспортные ограничения США, отмечает РБК. В списке также оказались частные предприятия, например ООО «Аргут» (производитель раций) или «Промтех-Дубна» (резидент ОЭЗ «Дубна», поставщик агрегатов для структур ОАК и ОДК).
Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия.