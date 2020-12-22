Несколько структур «Роскосмоса» и «Росатома» впервые попали под экспортные ограничения США

Минторг США ввел санкции против 45 российских компаний и ведомств, которые сотрудничают с вооруженными силами. Эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США, они признаны «конечными военными пользователями».



В перечень вошли 45 организаций, в том числе:



Служба внешней разведки (СВР);

Министерство обороны;

специальный летный отряд «Россия»;

Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова (входит в «Росатом»);

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова (входит в «Росатом»);

Институт катализа им. Г.К.Борескова (входит в РАН);

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»);

ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»);

корпорация «Иркут» (принадлежит ОАК);

«Гражданские самолеты Сухого»;

холдинг «Вертолеты России»;

Казанский вертолетный завод (входит в группу «Вертолеты России»);

госкорпорация «Ростех»;

корпорация «ВСМПО-Ависма» (входит в «Ростех»);

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса» и «Росатома», впервые попали под экспортные ограничения США, отмечает РБК. В списке также оказались частные предприятия, например ООО «Аргут» (производитель раций) или «Промтех-Дубна» (резидент ОЭЗ «Дубна», поставщик агрегатов для структур ОАК и ОДК).



Созданный перечень призван информировать экспортеров США и реэкспортеров американской продукции, что для поставки определенных товаров и технологий в адрес включенных в список компаний и структур потребуется лицензия.