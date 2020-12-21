Любовь Соболь в полиции опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу

Любовь Соболь после задержания опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин, передает «Медиазона». О какой уголовной статье идет речь защитник не знает. Его к ней в отдел не пускают.

Приехал сотрудник экспертно-криминаличтического центра. Очевидно также до делу Любы @SobolLubov pic.twitter.com/eFFoHpqUJ3 — Воронин Владимир (@vb_voronin) December 21, 2020

Соболь задержали возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предполагаемого члена команды сотрудников ФСБ, которые причастны к операции по отравлению Навального.