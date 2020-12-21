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Любовь Соболь в полиции опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу

21.12.2020

Любовь Соболь после задержания опрашивают в рамках доследственной проверки по уголовному делу. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин, передает «Медиазона». О какой уголовной статье идет речь защитник не знает. Его к ней в отдел не пускают.

Соболь задержали возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предполагаемого члена команды сотрудников ФСБ, которые причастны к операции по отравлению Навального.

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