В ФСБ расследование об отравлении Навального назвали провокацией

Расследование об отравлении Алексея Навального является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб, заявили в ФСБ.

«Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб», — цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

Видео с телефонным разговором Навального с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой, подчеркнули в ФСБ. «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — отмечают в ФСБ.

В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.