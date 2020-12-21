Геннадий Гудков: Никогда еще Путин не был так близко к провалу

Это, конечно, горькая шутка, попытка воспроизвести фразу из легендарного фильма «17 мгновений весны» про Штирлица. Но что на самом деле произошло сегодня? Мы вступили в новую фазу осознания преступного характера и полной аморальности путинского режима. У кого-то в этом была твердая уверенность, кто-то догадывался, кто-то сомневался, кто-то еще наивно верил, что «такого просто не может быть! Ну, не могут они быть такими идиотами!» Сегодня Алексей Навальный поставил на всех таких сомнениях жирную точку. Вердикт российской власти из его короткого разговора с сотрудником ФСБ из «банды отравителей» окончательный и бесповоротный: Россией правит криминальная группировка, захватившая власть и идущая ради ее дальнейшей узурпации на откровенные чудовищные уголовные преступления: применение боевого химического оружия, убийств и покушений на всех, кто представляет для нее опасность.

Второй итоговый вывод: президент России лично стоит за политическими убийствами и иными расправами. Ведь он не мог не знать, чем занимались киллеры из ФСБ, сопровождая Навального в поездках. Он это знал, но цинично соврал в ходе своей пресс-конференции на весь мир. А теперь представьте, будут ли с ним, организатором политических убийств, после всех «убойных» доказательств его вины общаться хоть какие-либо приличные политики свободного мира? Ответ очевиден.

И последнее. Блестящая тактика команды Навального, вынудившая всю российскую власть за несколько дней до сегодняшнего разоблачения завраться окончательно, не оставила Кремлю никаких шансов выпутаться из этой мерзкой истории. Аплодирую стоя!

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