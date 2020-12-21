В Белоруссии на Тихановскую и КС оппозиции завели новые уголовные дела

Против Координационного совета белорусской оппозиции возбудили два новых уголовных дела по статьям о заговоре с целью захвата власти незаконным путем и о деятельности от лица экстремистского формирования. Членам КС может угрожать от двух до двенадцати лет лишения свободы, сообщают в организации.

«Координационный совет был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать своё мнение», — говорится в заявлении КС.

Еще 20 августа, после начала массовых протестов в стране, генпрокурор Белоруссии заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. Было возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к захвату госвласти или совершения действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности, совершенных с использованием СМИ.