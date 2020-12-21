Минюст внес организацию «Открытый Петербург» в список иноагентов

НКО директора «Открытки» Андрея Пивоварова «Открытый Петербург» внесли в реестр иностранных агентов. При этом он не получал уведомлений о суде и не знал о заседании — а о внесении в реестр узнал из СМИ. Это нарушение порядка судебного разбирательства и явное давление на независимых политиков, считают в «ОР».

«Трижды пригожинские упыри жаловались и не могли ничего найти, и вот под Новый год тайком что-то приняли. Я не получал уведомление о суде, заседание прошло без моего участия», — рассказал Пивоваров.

По его словам, решение будет обжаловано.

В Минюсте сообщили, что кроме «Открытого Петербурга» в реестр иноагентов внесли Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие», социально-ориентированную автономную некоммерческую организацию содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс» и автономную НКО социально-правовых услуг «Акцент».