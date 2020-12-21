Полиция задержала Любовь Соболь

Полицейские задержали Любовь Соболь возле дома сотрудника ФСБ, об участии которого в операции по отравлению Алексея Навального, рассказали журналисты-расследователи.

Любовь Соболь вытолкнули из автозака и повели в отделение. Говорят, что составят протокол об административном правонарушении.



Эфир Любы на этом прервался. pic.twitter.com/bri4HCisP0 — ФБК (@fbkinfo) December 21, 2020

Сегодня Навальный опубликовал свой разговор с Константином Кудрявцевым. Политик в телефонной беседе представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал, что прилетал в Омск, чтобы зачистить от яда одежду оппозиционера.

После этого Соболь приехала по адресу сотрудника ФСБ, чтобы задать ему вопросы о покушении. Но тот вызвал полицию.